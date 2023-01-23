『KATO Nゲージ 157系 あまぎ 増結 2両セット 10-394 鉄道模型 電車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 03分に出品され03月24日 09時 03分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ 157系 あまぎ 増結 2両セット 10-394 鉄道模型 電車



【商品説明】

・【室内灯装備車】 【・あまぎ・白根】ヘッドマーク付

・【美品車】傷や汚れなしの美品です。

・パンタグラフ 動作正常

・・ヘッドライト・テールライト点灯

・付属部品 ・未開封・未使用 付属シール・未使用



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。