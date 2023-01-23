『おむつポーチ 男の子 ベビー かわいい 持ち運び サバンナ横断どうぶつ大行進（スケアー地・生成） カラフルキャンディスタイル B150350【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 00時 05分に出品され03月24日 00時 05分に終了予定です。即決価格は7,782円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

おむつポーチ 男の子 ベビー かわいい 持ち運び サバンナ横断どうぶつ大行進（スケアー地・生成） カラフルキャンディスタイル B150350



【商品説明】

・サイズ: 縦約23cm × 横約31cm × マチ約11cm 持ち手高さ約12cm ※商品の仕様上、サイズに若干の誤差が生じる恐れがあります

・商品は写真と異なる場合や同等品へ仕様変更する場合がございます

・日本製 生地品質:表:綿100% PVC加工 裏:ポリエステル100% / おむつポーチ以外は商品に含まれません / お客様のモニター設定やPCの機種、室内環境等により、色味に違いが発生してしまう場合もございます



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。