『新日本プロレスリング パーカー プルオーバー ロスインゴ L・I・J dotswrestler ver.2 S 4011058327 ブラッ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 50分に出品され05月10日 12時 50分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

新日本プロレスリング パーカー プルオーバー ロスインゴ L・I・J dotswrestler ver.2 S 4011058327 ブラッ



【商品説明】

・Sサイズ:身丈64cm×身幅47cm×肩幅41cm×袖丈61cm

・綿100%，裏毛(裏パイル)，8.4オンス(約238g)



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ 新日本プロレスリング

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