『ジャックバニー カートバッグ (ロゴテープシリーズ) / ゴルフ ラウンド / 262-3181211 030_ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 14分に出品され03月17日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックバニー カートバッグ (ロゴテープシリーズ) / ゴルフ ラウンド / 262-3181211 030_ホワイト
【商品説明】
・B5サイズ収納可
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・メイン素材: 100% ナイロン
・全長 タテ21.5cmxヨコ31cmxマチ10cm
・持ち手の全長:39cm
・留め具の種類: ジッパー
・重量:270g
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 31.70 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7781円
274 入札履歴
終了
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