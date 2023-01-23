『ジャックバニー カートバッグ (ロゴテープシリーズ) / ゴルフ ラウンド / 262-3181211 030_ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 14分に出品され03月17日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー カートバッグ (ロゴテープシリーズ) / ゴルフ ラウンド / 262-3181211 030_ホワイト



【商品説明】

・B5サイズ収納可

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・メイン素材: 100% ナイロン

・全長 タテ21.5cmxヨコ31cmxマチ10cm

・持ち手の全長:39cm

・留め具の種類: ジッパー

・重量:270g



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 31.70 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。