『PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse カラージェル ヴェール6色セット 3g PSU-6P-2019D ジェルネイル 3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 10分に出品され03月04日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse カラージェル ヴェール6色セット 3g PSU-6P-2019D ジェルネイル 3
【商品説明】
・サイズ:3g×6個
・内容量:1セット
【サイズ】
高さ : 5.08 cm
横幅 : 10.92 cm
奥行 : 13.72 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7781円
423 入札履歴
終了
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