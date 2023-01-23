『犬 ドライヤー 速乾 ペット ドライヤー 大風量 1600W ペットヘアードライヤー ブロワー ペットサロン 中大型犬に最適 業務パワー 家庭用 業務用 簡単操作 猫犬用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 07時 06分に出品され03月28日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【本商品はPSEマーク適合製品】
商品名:ペットドライヤー
仕様:100V 1600W 50/60Hz(関西でも関東でも使用可能)
温度:30-60 5段階調節可能
風速:最大風速68m/sまで
サイズ:本体約33*24*16.5cm 重さ3.7kg
適用対象:猫/小型犬/中型犬/大型犬
セット内容:本体/ホース、ノズル4種(フィンガー/ワイド/フラット/円筒形)
毛を乾かす時間(約)
8-12min 子猫/小型犬
15-20minmin 中型犬
25-40min 大型犬
犬の体型、毛量、環境によって時間が違います
高密度マイナスイオン
毛のバスつきを改善します
【応用】：ペットショップ、ペット美容店、家庭用ペットシャワーの乾燥に適しています。大型と小型犬類、猫に適用、毛を素早く乾かすこと、スタイリングことができます。
ドライヤー 強いブロー力 猫犬兼用 冷風 温風 無段階速度制御 送風機 大型犬 PSE認証済 速乾 風量・温度連続調節 業務用ドライヤー プロもご家庭でも Quietスタート
ブルーム (Bloom) バリカン替刃 9mm
¥ 7779
bloom(ブルーム) 特殊鋼 バリカン替刃 9mm
¥ 7779
カラーシリコンマット cyg396295
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¥ 7778
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¥ 7777
電バリ用替刃 13mm 日本
¥ 7777
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落札価格7781円
785 入札履歴
終了
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