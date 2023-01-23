『犬 ドライヤー 速乾 ペット ドライヤー 大風量 1600W ペットヘアードライヤー ブロワー ペットサロン 中大型犬に最適 業務パワー 家庭用 業務用 簡単操作 猫犬用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 07時 06分に出品され03月28日 07時 06分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【本商品はPSEマーク適合製品】

商品名:ペットドライヤー

仕様:100V 1600W 50/60Hz(関西でも関東でも使用可能)

温度:30-60 5段階調節可能

風速:最大風速68m/sまで

サイズ:本体約33*24*16.5cm 重さ3.7kg

適用対象:猫/小型犬/中型犬/大型犬

セット内容:本体/ホース、ノズル4種(フィンガー/ワイド/フラット/円筒形)



毛を乾かす時間(約)

8-12min 子猫/小型犬

15-20minmin 中型犬

25-40min 大型犬

犬の体型、毛量、環境によって時間が違います



高密度マイナスイオン

毛のバスつきを改善します



【応用】：ペットショップ、ペット美容店、家庭用ペットシャワーの乾燥に適しています。大型と小型犬類、猫に適用、毛を素早く乾かすこと、スタイリングことができます。



ドライヤー 強いブロー力 猫犬兼用 冷風 温風 無段階速度制御 送風機 大型犬 PSE認証済 速乾 風量・温度連続調節 業務用ドライヤー プロもご家庭でも Quietスタート