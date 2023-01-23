『Uni-Ball ビジョンエリートローラーボールペン リフィル 12 Count 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 25分に出品され04月15日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Rollerball・Blue-Black Ink - Bold Point 12 Count

・・Size:12 CountColor:Blue-Black Ink - Bold Point

・疲れることのないパフォーマンスを維持したいライター達が好む、高粘度、流体飽和のインクを含む。

・色あせ防止の耐水性インクは、重要な書類を保護。

・uni-ballは、すべてのリフィルにプレミアム品質のパフォーマンスをお届けします。