『ミリセカンド/MiLLiSECOND ファイバーメタルメジャーシルバー SILVER【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 07時 03分に出品され04月17日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミリセカンド/MiLLiSECOND ファイバーメタルメジャーシルバー SILVER



【商品説明】

・材質 本体：アルミ／フック：ステンレス／テープ：グラスファイバー／機構部品：ABS樹脂 サイズ 約Φ50ｍｍ×14ｍｍ／テープ：1.5ｍ ＪＩＳ１級 抗菌タイプ 仕上げ アルマイト加工 アルミの塊を削り出して新潟県燕市で制作。テープはJIS1級の1.5ｍ



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 10.20 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。