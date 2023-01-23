『(KOBAN) 備蓄ラジオ (662-4260p)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 18時 35分に出品され03月28日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(KOBAN) 備蓄ラジオ (662-4260p)
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・商品内容:サイズ/10.4×4.6×6.6cm 材質/ABS樹脂 箱サイズ/12.3×13.1×5.2cm 原産国/中国 機能/【AM_FM】 補足/スマートフォン接続コード・携帯電話接続プラグ・ストラップ付 単4乾電池2本（別売）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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Truthear SHIO 2*CS43198 DIA チップ TYPE-C 3.5mm および 4.4mm 出力インターフェイス高調波歪<
¥ 7770
落札価格7781円
466 入札履歴
終了
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