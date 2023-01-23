『桃太郎ジーンズ MOMOTARO JEANS B-10roデニムトートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 11時 51分に出品され03月26日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
桃太郎ジーンズ MOMOTARO JEANS B-10roデニムトートバッグ
【商品説明】
・サイズ フリー 持ち手 32 高さ 30 横 32 マチ幅 8 素材 ボディ：コットン100% 原産国 日本 特長 デニムトート
・メイン素材: デニム，綿100%
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7781円
700 入札履歴
終了
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