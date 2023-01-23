『自動給餌器 猫 中小型犬用 タイマー式 スマホ管理 2WAY給電 IOS Android対応 日本語対応アプリ 2.8L ホワイト 2022新品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 05時 11分に出品され03月14日 05時 11分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【愛犬愛猫にいつでも新鮮な食事】飼い主さんが残業や外出など、ペットちゃんの側にいなくてもスマホで定時定量に餌やりできる便利な自動給餌器です。仕事に忙しい、定時に帰れない、外出が多い飼い主さんにおすすめします。
【アプリで給餌プランを設計可能】本体内部に2.8Lの大容量タンクが付いており、給餌プランにより給餌量は各1/20カップ(約5g)単位で、回数は一日に最大10回まで10段階で設定可能です。留守に限らず、より健康的な食事管理をサポートし、飼い主もペットもストレスなく暮らせます。
【2WAY給電で停電も安心】付属のACアダプター充電のほか、電池充電も対応可能で単3形アルカリ乾電池4本を常備すれば万が一停電になった場合も確実に給餌できます。2WAY電源仕様でより安心です。
【お手入れ簡単】天面ふたと給餌口に無毒無臭なシリコンパッキンが取り付けされており、ペットの健康にも安心安全です。餌タンクがしっかりと密封され、フードの鮮度を保てます。さらに、フードタンクと餌皿は取り外せるタイプで、タンクや餌皿は水洗い可能でお手入れが楽々です。
【製品仕様】幅17cm*長さ31.5cm*高さ31
自動給餌器 猫 中小型犬用 タイマー式 スマホ管理 2WAY給電 IOS Android対応 日本語対応アプリ 2.8L ホワイト 2022新品
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落札価格7781円
839 入札履歴
終了
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