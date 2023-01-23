『アウトドアプロダクツ リュック サコッシュ付 メッシュ A4収納 大容量 25L 56.ブラック1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 33分に出品され04月24日 22時 33分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック サコッシュ付 メッシュ A4収納 大容量 25L 56.ブラック1



【商品説明】

・サブバッグ:タテ17.5cmxヨコ13cmxマチ1cm/ショルダーストラップ付き(全長139cm)/重量:60g

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ47cmxヨコ30cmxマチ15cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:510g



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 47.50 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

リュック

サコッシュ付

メッシュ

A4収納

大容量

25L

56.ブラック1