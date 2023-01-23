『アウトドアプロダクツ リュック サコッシュ付 メッシュ A4収納 大容量 25L 56.ブラック1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 33分に出品され04月24日 22時 33分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック サコッシュ付 メッシュ A4収納 大容量 25L 56.ブラック1
【商品説明】
・サブバッグ:タテ17.5cmxヨコ13cmxマチ1cm/ショルダーストラップ付き(全長139cm)/重量:60g
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ47cmxヨコ30cmxマチ15cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:510g
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 38.20 cm
奥行 : 47.50 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7781円
282 入札履歴
終了
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