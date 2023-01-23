『京商 ミニッツ 用 ランボルギーニ ウラカン GT3 ホワイトボディ セット for for Kyosho Mini-Z MR-03【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 49分に出品され03月17日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

京商 ミニッツ 用 ランボルギーニ ウラカン GT3 ホワイトボディ セット for for Kyosho Mini-Z MR-03



【商品説明】

・ホイールベース：98mm

・未塗装ボディ



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。