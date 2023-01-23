『おかねがたまる ハンバーガー屋さん【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 00分に出品され03月29日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
おかねがたまる ハンバーガー屋さん
【商品説明】
・パッケージサイズ: W380×H65×D300mm
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7781円
561 入札履歴
終了
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