『おかねがたまる ハンバーガー屋さん【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 00分に出品され03月29日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

おかねがたまる ハンバーガー屋さん



【商品説明】

・パッケージサイズ: W380×H65×D300mm

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ おかねがたまる

ハンバーガー屋さん