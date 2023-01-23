『ラキュー (LaQ) ダイナソーワールド ディノキングダム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 25分に出品され03月18日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラキュー (LaQ) ダイナソーワールド ディノキングダム
【商品説明】
・(C)YOSHIRITSU CO.，LTD.
・主な製造国 :日本
・対象年齢 :7才以上
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7781円
774 入札履歴
終了
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