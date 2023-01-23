『SIRUI(シルイ) プロ雲台 L-10 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 11時 09分に出品され03月30日 11時 09分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー型番:L-10

コード:000558

ベース部幅:43mm

高さ:79mm

製品重量:0.27kg

最大搭載荷重:15kg



家電＆カメラ:カメラ:三脚・一脚:雲台・ヘッド