『バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 34分に出品され03月19日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バック紙 背景紙 新生児写真 マタニティフォト 写真撮影背景 妊婦 ベビー ニューボーンフォト 撮影小道具 フォトスタジオ 壁紙 花 フラワ



【商品説明】

・カラー：Type-2

・サイズ：ポリエステル200x300cm

・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！

・様々な撮影に幅広くご利用いただけます。

・記念写真に欠かせない、素敵な背景ウォールシート。



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。