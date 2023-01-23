『ソニー FM/AMハンディーポータブルラジオ レッド ICF-51/R【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 19時 38分に出品され03月31日 19時 38分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー FM/AMハンディーポータブルラジオ レッド ICF-51/R



【商品説明】

・FM/AM2バンド受信可能で、ワイドFMにも対応

・コンパクトサイズながらロッドアンテナ(FM受信用)を採用

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・分かりやすいアナログチューナーと選局しやすいチューニングインジケーター

・単4乾電池で駆動、AM受信時で最大22時間、FM受信時で最大19時間持続(マンガン電池使用時)

・日常での使用でも、いざというときも役立つハンディポータブルラジオ



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。