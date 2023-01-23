『AIYIMA DAC-A5 PROヘッドフォンアンプ 24BIT 192KHz HIFI USB DACデコーダーオーディオインターフェース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 27分に出品され03月18日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AIYIMA DAC-A5 PROヘッドフォンアンプ 24BIT 192KHz HIFI USB DACデコーダーオーディオインターフェース



【商品説明】

・PC-USB入力サンプリング周波数：192K / 24ビット。注意：ソフトウェアインストールパッケージは、WIN10システムの下にインストールする必要があります。 元のpc-usbで24BT192KHZにデコードできます。 win10以降の場合、iOSシステムはこのソフトウェアインストールパッケージをインストールする必要はありません。 DAC-A5PROインストールパッケージのダウンロードURL： https://www.mediafire.com/file/z7n16aornyphnb2/DAC_A5_PRO.rar/file

・ヘッドフォン整合インピーダンス：16-300Ω ，16-600Ω





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。