『ガーデンガーデン アイアン シリンダー型花台 3サイズセット 直径30cm/直径25cm/直径20cm アンティークホワイト SS-SPL-66【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 01時 00分に出品され04月21日 01時 00分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・アンティークホワイト(汚し塗装)
・シャビー感あふれるアイアン製フラワースタンド3点セット。ホワイトの上から手をかけて汚し塗装・エイジング加工をすることで、長年使い込まれたような風合いを表現しています。
・サイズ: [大]直径30cm×高さ70cm 重量: 約1.4kg [中]直径25cm×高さ60cm 重量: 約1.0kg [小]直径20cm×高さ50cm 重量: 約0.8kg
・材質: スチール(粉体塗装) アンティークホワイト※表面をサビ風に汚してあります。保護塗料などの上塗りの際色落ちがある場合がございます。
・形状: 完成品 生産国: 中国
・【注意事項】古びた風合いを表現するために、白の上からあえて汚れたような塗装やエイジング加工をしてあります。真っ白なホワイトではなく、塗装不良や使用によるダメージではございませんので、予めご了承の上お求めください。
ディスプレイラック アーチ型 KD ホワイト プランタースタンド おしゃれ
¥ 7777
【個人宛不可・要事業者名】アイアンフェンス（AYF15-180 x1枚）※遅れ/キャンセル場合あり 代引き+3000円追加送料
¥ 7777
フラワースタンド 屋外 室内 3段 木製 おしゃれ 北欧 花台 y植物ラック花スタンド
¥ 7776
山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3
¥ 7776
フラワーラック ガーデンラック 吊り下げ フラワーラック 3段 フラワースタンド 花台 屋外 室内 盆栽棚 植物棚 園芸ラック おしゃれ 花台 玄関先 シンプル
¥ 7776
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム
¥ 7776
UNHO ガーデン ハンギングスタンド 2点セット アイアン ランタンスタンド お庭 吊り下げ式植木鉢・鳥かご・提灯
¥ 7776
プランタン 3段コーナーラック プランタンシリーズ-PRINTEMPS （コーナーラック フラワースタンド アンティーク）
¥ 7774
フラワースタンド アイアン ガーデニング 棚 鉢植え/観葉植物/盆栽 プランタースタンド ベランダ/玄関/室内 ガーデンラック 花台 鉄製 全8色 おしゃれ
¥ 7771
シューズラック フラワースタンド スタンド 観葉植物 ゴールド 室内 おしゃれ フラワー用 丸型 小物 置き 物置き 花台 観葉 植物 台 プランタースタンド
¥ 7771
シューズラック フラワースタンド スタンド 観葉植物 ゴールド 室内 おしゃれ フラワー用 丸型 小物 置き 物置き 花台 観葉 植物 台
¥ 7771
フラワースタンド プランタースタンド 幅285mm ハイタイプ スクエア型 ホワイト 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸
¥ 7771
フラワースタンド プランタースタンド 幅28cm ハイタイプ ラウンド型 ホワイト 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸
¥ 7771
フラワースタンド プランタースタンド 幅28cm ハイタイプ ラウンド型 ブラウン 〔2個セット 〕 木製 moku ガーデニング 園芸
¥ 7771
シューズラック フラワースタンド スタンド 観葉植物 ゴールド 室内 おしゃれ フラワー用 丸型 小物 置き 物置き 花台 観葉 植物 台 プランタースタンド
¥ 7771
シューズラック フラワースタンド スタンド 観葉植物 ゴールド 室内 おしゃれ フラワー用 丸型 小物 置き 物置き 花台 観葉 植物 台
¥ 7771
Welcome Wood ウッドステージ 90型2段タイプ 色はCB カフェブラウン WSF902-CB
¥ 7770
VaLaVieサイドテーブル ソファ リビングテーブル テーブル ナイトテーブル 北欧 天然木 木製 棚付 (ウォールナット)
¥ 7770
落札価格7781円
473 入札履歴
終了
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