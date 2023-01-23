ガーデンガーデン アイアン シリンダー型花台 3サイズセット 直径30cm/直径25cm/直径20cm アンティークホワイト SS-SPL-66【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

・アンティークホワイト(汚し塗装)

・シャビー感あふれるアイアン製フラワースタンド3点セット。ホワイトの上から手をかけて汚し塗装・エイジング加工をすることで、長年使い込まれたような風合いを表現しています。

・サイズ: [大]直径30cm×高さ70cm 重量: 約1.4kg [中]直径25cm×高さ60cm 重量: 約1.0kg [小]直径20cm×高さ50cm 重量: 約0.8kg

・材質: スチール(粉体塗装) アンティークホワイト※表面をサビ風に汚してあります。保護塗料などの上塗りの際色落ちがある場合がございます。

・形状: 完成品 生産国: 中国

・【注意事項】古びた風合いを表現するために、白の上からあえて汚れたような塗装やエイジング加工をしてあります。真っ白なホワイトではなく、塗装不良や使用によるダメージではございませんので、予めご了承の上お求めください。