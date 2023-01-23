『エルグ(erg) シナプスネックレスSPACY スペイシー スポーツネックレス (シルバー×フレアレッド) サイズ (49cm)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 04時 53分に出品され03月14日 04時 53分に終了予定です。即決価格は7,781円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルグ(erg) シナプスネックレスSPACY スペイシー スポーツネックレス (シルバー×フレアレッド) サイズ (49cm)



【商品説明】

・ステンレス 超軽量アルミ コーティング樹脂 ネオジム ミネラル鉱石 レア鉱石



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 16.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。