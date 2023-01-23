『バンダイ 宇宙戦艦ヤマト2199 1/1000 プラモデル(リミテッドクリアVer.)(劇場限定)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 39分に出品され03月08日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ・プラモデル

・【スケール】1/1000



説明: バンダイ





カテゴリー:

メーカー: バンダイ

ブランド: バンダイ(BANDAI)

高さ: 9.4 センチ

幅: 20.4 センチ

奥行: 31.0 センチ

重量: 0.5 Kg



商品カテゴリ HIPOストア ホビー ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル 船、ボート

商品コード wss-B00ER1DBNQ