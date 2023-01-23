『キッズ ドレス ピアノ 発表会 結婚式 ワンピース 女の子 子供 ノースリーブ 透け感 レース プリンセスライン 100 110 120 130 140 150 160 ロング ホワイト 白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 05時 39分に出品され03月23日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
子供ドレス
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[ カラー ]
ホワイト
[ 素材 ]
ポリエステル/ガーゼ
[ サイズ ](cm)
100/バスト56 ウエスト54 着丈65前後
110/バスト60 ウエスト57 着丈75前後
120/バスト64 ウエスト60 着丈85前後
130/バスト68 ウエスト63 着丈95前後
140/バスト72 ウエスト66 着丈105前後
150/バスト76 ウエスト69 着丈115前後
160/バスト80 ウエスト72 着丈125前後
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。
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落札価格7780円
226 入札履歴
終了
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