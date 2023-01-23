キッズ ドレス ピアノ 発表会 結婚式 ワンピース 女の子 子供 ノースリーブ 透け感 レース プリンセスライン 100 110 120 130 140 150 160 ロング ホワイト 白【2025年度カレンダ】

商品情報

[ セット内容 ]

子供ドレス

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[ カラー ]

ホワイト



[ 素材 ]

ポリエステル/ガーゼ



[ サイズ ](cm)

100/バスト56 ウエスト54 着丈65前後

110/バスト60 ウエスト57 着丈75前後

120/バスト64 ウエスト60 着丈85前後

130/バスト68 ウエスト63 着丈95前後

140/バスト72 ウエスト66 着丈105前後

150/バスト76 ウエスト69 着丈115前後

160/バスト80 ウエスト72 着丈125前後

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。

※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。



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