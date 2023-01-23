『イーボル メリージェーン フラットシューズ バックルニットスクエアフラットパンプス レディース BL 25.0 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 12時 32分に出品され04月18日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イーボル メリージェーン フラットシューズ バックルニットスクエアフラットパンプス レディース BL 25.0 cm



【商品説明】

・“女性らしさ”、“可愛らしさ”、“上品さ”などトレンド・クオリティを20年以上追求した個性豊かな商品

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 1 cm

・留め具の種類: プルオン

・耐水性能なし

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 12.70 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。