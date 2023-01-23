『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト LosMuertos Harness (L size) 巾1.【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 36分に出品され03月06日 16時 36分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト LosMuertos Harness (L size) 巾1.

【商品説明】

・WOLFGANG MAN & BEAST

・シートベルトにも使われ、強さ柔らかさ撥水性の高いウェビング素材

・死者の冥福を祈る祝祭をデザイン



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。