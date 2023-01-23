『昌栄 ステンハンマーPro.(銅付タイプ) NO.594-2【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 01時 04分に出品され04月26日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

昌栄 ステンハンマーPro.(銅付タイプ) NO.594-2



【商品説明】

・重量/490g

CMR-X0051HSQGM

【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。