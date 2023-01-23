『TOMIX Nゲージ ソ80 グリーン チキ7000付 2772 鉄道模型 貨車【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 17分に出品され03月07日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他鉄道模型

【商品名】

TOMIX Nゲージ ソ80 グリーン チキ7000付 2772 鉄道模型 貨車

CMR-X0004DBB60

【商品説明】



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 6.70 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。