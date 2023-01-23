『ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (ノア・ディーン モデル) A0812203 / SURF VITALS NOA DEANE LI【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 44分に出品され04月02日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,780円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム メンズ 撥水 ボードショーツ (ノア・ディーン モデル) A0812203 / SURF VITALS NOA DEANE LI
【商品説明】
・SIZE:28 ウエスト:76cm 股上:30.5cm わたり幅:34cm 股下:24cm 裾幅:26cm
・SIZE:30 ウエスト:80cm 股上:31.5cm わたり幅:35cm 股下:24.5cm 裾幅:27cm
・SIZE:32 ウエスト:87cm 股上:33cm わたり幅:37cm 股下:24.5cm 裾幅:28.5cm
・SIZE:34 ウエスト:92cm 股上:34.5cm わたり幅:38cm 股下:25cm 裾幅:29.5cm
・メイン素材: ナイロン89%，ポリウレタン11%
・素材構成: 89% ナイロン， 11% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7780円
993 入札履歴
終了
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