『トランスフォーマー プレミアムフィニッシュシリーズ PF WFC-03 ウルトラマグナス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 08時 21分に出品され03月23日 08時 21分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トランスフォーマー プレミアムフィニッシュシリーズ PF WFC-03 ウルトラマグナス



【商品説明】

・(c) TOMY

・生産国:ベトナム

・素材:プラスチック

・電池は使用しません。