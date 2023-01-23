『木のおもちゃ Ugears ユーギアーズ Mechanical Flower メカニカルフラワー ;70019 3D立体 パズル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 40分に出品され03月20日 02時 40分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ugears ユーギアーズ Mechanical Flower メカニカルフラワー ;70019 木のおもちゃ 3D立体 パズル

UGEARS



【商品説明】

・https://ugearsmodels.jp

・self-assemblyなし、接着剤は不要

・サイズ : 130*130*160 mm パッケージ サイズ : 37，4*17*3 cm パーツ数 : 101

・優しい花弁、木の香り、好きな宝石が入っているバレリーナと幸運の木。あなたの愛が始まります。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。