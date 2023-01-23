『エル スポーツ バレエシューズ カジュアルバレエシューズ ESP12503C レディース WHT-TX 23.0 cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 45分に出品され03月05日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エル スポーツ バレエシューズ カジュアルバレエシューズ ESP12503C レディース WHT-TX 23.0 cm



【商品説明】

・ソールの厚さ:4cm

・筒丈:27.5cm/履き口:32cm(計測サイズ:25cm)



【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 29.50 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。