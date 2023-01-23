『エル スポーツ バレエシューズ カジュアルバレエシューズ ESP12503C レディース WHT-TX 23.0 cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 45分に出品され03月05日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エル スポーツ バレエシューズ カジュアルバレエシューズ ESP12503C レディース WHT-TX 23.0 cm
【商品説明】
・ソールの厚さ:4cm
・筒丈:27.5cm/履き口:32cm(計測サイズ:25cm)
【サイズ】
高さ : 10.30 cm
横幅 : 16.60 cm
奥行 : 29.50 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7779円
857 入札履歴
終了
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