『STOTT PILATES Eco-Friendly Pilates Pad (blue)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 52分に出品され04月22日 22時 52分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

STOTT PILATES Eco-Friendly Pilates Pad (blue)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.39 cm

横幅 : 19.89 cm

奥行 : 35.89 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。