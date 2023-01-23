『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) トランポリン 大人用 子供用 直径92cm 耐荷重80kg ベルトタイプ 折りたたみ コンパ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 15分に出品され03月16日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) トランポリン 大人用 子供用 直径92cm 耐荷重80kg ベルトタイプ 折りたたみ コンパ



【商品説明】

・原産国:中国

・収納サイズ:(約)700×340×90mm(本体のみ)

・材質:天面/ポリプロピレン、フレーム・脚/鉄、フレームカバー/ポリ塩化ビニル、収納袋/ポリエステル、脚キャップ:/合成ゴム

・組立サイズ:(約)外径920×高さ250mm

・耐荷重:80kg(イス・踏み台としての使用は禁止)

・製品重量:(約)5.3kg



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 70.51 cm

重量 : 5.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。