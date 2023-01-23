『スポーツ用品 ナガセケンコー(KENKO) 新ケンコーソフトボール3号 コルク芯 YEL 1箱(6個) S3C-Y-NEW【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 05時 46分に出品され03月29日 05時 46分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナガセケンコー(KENKO) 新ケンコーソフトボール3号 コルク芯 YEL 1箱(6個) S3C-Y-NEW
ナガセケンコー(KENKO)
【商品説明】
・(公財)日本ソフトボール協会推奨品
・原産国: 日本製
・周囲: (約)30.48±0.32cm
・材質: 表面(天然ゴムニューソリッド層) 芯(コルク)
・直径: (約)9.7cm
・重量: (約)190±5g
【サイズ】
高さ : 19.40 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 2.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7779円
767 入札履歴
終了
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