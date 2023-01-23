『スポーツ用品 ナガセケンコー(KENKO) 新ケンコーソフトボール3号 コルク芯 YEL 1箱(6個) S3C-Y-NEW【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 05時 46分に出品され03月29日 05時 46分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナガセケンコー(KENKO) 新ケンコーソフトボール3号 コルク芯 YEL 1箱(6個) S3C-Y-NEW

ナガセケンコー(KENKO)



【商品説明】

・(公財)日本ソフトボール協会推奨品

・原産国: 日本製

・周囲: (約)30.48±0.32cm

・材質: 表面(天然ゴムニューソリッド層) 芯(コルク)

・直径: (約)9.7cm

・重量: (約)190±5g



【サイズ】

高さ : 19.40 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 2.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。