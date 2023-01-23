『ottostyle.jp 猫爪とぎポール つめとぎ キャットツリー 据え置き 120cmロングタイプ 極太(直径約20cm) ベージュ 全麻【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 47分に出品され04月01日 00時 47分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ottostyle.jp 猫爪とぎポール つめとぎ キャットツリー 据え置き 120cmロングタイプ 極太(直径約20cm) ベージュ 全麻



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.50 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 12.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。