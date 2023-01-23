『12000mAh腰掛け扇風機 携帯扇風機 24時間稼働、3段階調節 多機能携帯式腰掛け扇風機ハンズフリーベルトファン パーソナルクーラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 22分に出品され03月14日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
12000mAh腰掛け扇風機 携帯扇風機 最大24時間稼働、3段階調節 多機能携帯式腰掛け扇風機ハンズフリーベルトファン パーソナルクーラー
【商品説明】
・【カスタマーサービス】本製品は屋外での使用に適した
【商品状態】
新品
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7779円
809 入札履歴
終了
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