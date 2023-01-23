『EPI(イーピーアイ) ATSチタンクッカー TYPE2-L TS-105【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 23時 38分に出品され03月20日 23時 38分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EPI(イーピーアイ) ATSチタンクッカー TYPE2-L TS-105
【商品説明】
・サイズ:本体:100H×170mm(径)(2000ml) 蓋:36H×190mm(径)(800ml)
・付属品:ナイロンケース
・材質:チタニウム、アルミニウム(取手:ステンレス)
・重量:本体:188g 蓋:106g
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 19.30 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7779円
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終了
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