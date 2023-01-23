『エンスカイ 1000ピース ジグソーパズル 初音ミク MIKUS STYLE(50x75cm)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 04時 48分に出品され04月15日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エンスカイ 1000ピース ジグソーパズル 初音ミク MIKUS STYLE(50x75cm)



【商品説明】

・本体サイズ :50cmx75cm



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 29.30 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。