『キャラバン ナップジュニアライト パープル【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 08時 02分に出品され03月29日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,779円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャラバン ナップジュニアライト パープル



【商品説明】

・【サイズ】高さ55cm×横幅66cm×奥行き24cm（19cm）

・【容 量】約44〜57?（容量可変タイプ） デイパック：15リットル

・【素 材】210DNリップストップナイロン

・【適応身長目安】125cm〜155cm

・【重 量】約1，200g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。