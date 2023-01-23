『Ravensburger ラベンスバーガー 3Dパズル 216ピース ノイシュヴァンシュタイン城 12573 9【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 23時 03分に出品され04月07日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ravensburger ラベンスバーガー 3Dパズル 216ピース ノイシュヴァンシュタイン城 12573 9



【商品説明】

・対象年齢 :12才以上

・お客様の性別: unisex



【サイズ】

高さ : 8.99 cm

横幅 : 27.61 cm

奥行 : 41.61 cm

重量 : 1.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。