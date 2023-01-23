『Ravensburger ラベンスバーガー 3Dパズル 216ピース ノイシュヴァンシュタイン城 12573 9【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 23時 03分に出品され04月07日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ravensburger ラベンスバーガー 3Dパズル 216ピース ノイシュヴァンシュタイン城 12573 9
【商品説明】
・対象年齢 :12才以上
・お客様の性別: unisex
【サイズ】
高さ : 8.99 cm
横幅 : 27.61 cm
奥行 : 41.61 cm
重量 : 1.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
5 入札履歴
終了
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