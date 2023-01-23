『クロスマーベリー チェーンショルダーバッグ 本革 ミニショルダー レザー バッグ 斜めがけ お財布 K05 ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 59分に出品され03月08日 07時 59分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

クロスマーベリー チェーンショルダーバッグ 本革 ミニショルダー レザー バッグ 斜めがけ お財布 K05 ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。