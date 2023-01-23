『クロスマーベリー チェーンショルダーバッグ 本革 ミニショルダー レザー バッグ 斜めがけ お財布 K05 ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 59分に出品され03月08日 07時 59分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クロスマーベリー チェーンショルダーバッグ 本革 ミニショルダー レザー バッグ 斜めがけ お財布 K05 ネイビー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
805 入札履歴
終了
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