『寿工芸 セーフティヒートセットSP110W【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 02時 19分に出品され03月12日 02時 19分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11*5.5*28.1cm

本体重量:0.38kg

原産国:中華人民共和国

ペット用品/熱帯魚・観賞魚/水槽・アクアリウム/ヒーター