『寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 14時 07分に出品され04月10日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :46.1×46.1×25cm
本体重量:9.3kg
原産国:中華人民共和国
【商品説明】
説明
ガラス製で透明度が高く傷つきにくい爬虫類・両生類用飼育ケース。爬虫類・両生類飼育に便利な機能が充実! ハムスターなどの小動物の飼育にも最適!
【商品詳細】
ブランド：寿工芸
商品名：寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm
製造元：寿工芸
商品番号：107766
商品内容：461×461×250mm
色：ブラック
【当店からの連絡】
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落札価格7778円
75 入札履歴
終了
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