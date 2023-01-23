『寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 14時 07分に出品され04月10日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品概要】

本体サイズ (幅X奥行X高さ) :46.1×46.1×25cm

本体重量:9.3kg

原産国:中華人民共和国



【商品説明】

説明



ガラス製で透明度が高く傷つきにくい爬虫類・両生類用飼育ケース。爬虫類・両生類飼育に便利な機能が充実! ハムスターなどの小動物の飼育にも最適!



【商品詳細】

ブランド：寿工芸

商品名：寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm

製造元：寿工芸

商品番号：107766

商品内容：461×461×250mm

色：ブラック



【当店からの連絡】