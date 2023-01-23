『パトライト 小型回転灯 DC12V [ファイ]118 緑 SKHB-12A-G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 04分に出品され03月03日 10時 04分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
パトライト 小型回転灯 DC12V [ファイ]118 緑 SKHB-12A-G
商品コード：12063514233
型番：SKHB-12A-G
カラー：G(緑)
緑色IP23定格電圧:DC12V電流:0.85A閃光数:170回/分電球:12V10W(電球形状・・・ガラス球G18/口金BA15S耐候性、透光性に優れたAS樹脂です。振動に強い自動車用電球を使用しています。幅広い用途に対応。さびないオールプラスチックです。
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落札価格7778円
103 入札履歴
終了
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