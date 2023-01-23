『ザ・キッス THE KISS SPD263CB プレゼント アクセサリー ギフト シルバー ネックレス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 45分に出品され04月01日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ザ・キッス THE KISS SPD263CB プレゼント アクセサリー ギフト シルバー ネックレス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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