『直江兼続「新・出世兜」 瑞鳥作 ミニ兜飾り【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 16時 34分に出品され03月11日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
直江兼続「新・出世兜」 瑞鳥作 ミニ兜飾り
【商品説明】
・Body and 8?cm Tall x 10.5?cm Wide and the Princeton unit weight: approx. G
・Castings and the famous 高岡 (made in Toyama Prefecture).
・Die cast construction. Cushion not included.
・Palm size and heavy heavy 名将 heraldic crest.
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
744 入札履歴
終了
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