『宇宙戦艦ヤマト2202 最終決戦仕様(高次元クリア) 1/1000スケールプラモデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 30分に出品され04月01日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
宇宙戦艦ヤマト2202 最終決戦仕様(高次元クリア) 1/1000スケールプラモデル
【商品説明】
・(C)西?義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会
・原産国:日本
・対象年齢 :15才以上
・梱包サイズ:39.0cm×11.0cm×31.0cm
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 41.90 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
564 入札履歴
終了
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