『知育でステップ ぱずるボックス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 14時 26分に出品され03月08日 14時 26分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品説明】

・お客様の性別:unisex

・単4乾電池3本使用(別売)

・原産国:中国

・安全基準:STマーク

・対象年齢 :18月以上

・本体サイズ:20.5*20.5*20.5(cm)

・素材:プラスチック

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 24.40 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。