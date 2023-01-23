『プラレール レールも 車両も 情景も 60周年 ベストセレクションセット日本おもちゃ大賞2019 特別賞【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 05時 58分に出品され04月12日 05時 58分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラレール レールも 車両も 情景も 60周年 ベストセレクションセット日本おもちゃ大賞2019 特別賞
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 44.40 cm
重量 : 1.74 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7778円
424 入札履歴
終了
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