『デシグアル ポンチョ 20WAIW07 レディース ブラウン系 Free Size【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 16分に出品され03月24日 14時 16分に終了予定です。即決価格は7,778円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル ポンチョ 20WAIW07 レディース ブラウン系 Free Size



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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